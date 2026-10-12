İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyevin Kambocanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 10:53
    İlham Əliyevin Kambocanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 12-də Kambocanın Baş naziri Hun Manet ilə məhdud tərkibdə görüşü olub.

    Bu barədə "Report"un əməkdaşı xəbər verib.

    İlham Əliyevin Kambocanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub
    İlham Əliyevin Kambocanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub
    İlham Əliyevin Kambocanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub

    İlham Əliyev Hun Manet Kamboca Krallığı
    Foto
    Состоялась встреча Ильхама Алиева с премьером Камбоджи в узком составе
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds limited-format meeting with Prime Minister of Cambodia
    MiniBoss
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