İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2026
- 09:22
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 8-də Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib.
"Report"un Türkmənistana ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə görə, Türkmənbaşı şəhərinin Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Dövlət başçısını Türkmənistanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.
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