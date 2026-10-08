İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2026
    • 09:22
    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 8-də Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib.

    "Report"un Türkmənistana ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə görə, Türkmənbaşı şəhərinin Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Dövlət başçısını Türkmənistanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Rəşid Meredov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib
    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib
    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib
    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib
    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib
    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib
    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib
    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib
    İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib

    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Türkmənistan
    Foto
    Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
    Foto
    Ilham Aliyev arrives in Turkmenistan on working visit
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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