Hikmət Hacıyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Bağdad Amreyevlə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Hikmət Hacıyev tviterdə yazıb.

Qeyd olunub ki, tərəflər Təşkilatın gündəmində olan hazırkı layihələri müzakirə ediblər.