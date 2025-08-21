Haqqımızda

Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşüb

Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşüb Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin ilə görüşüb.
Xarici siyasət
21 avqust 2025 12:58
Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşüb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X"də yazıb.

Diplomat bildirib ki, Hikmət Hacıyevi Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması və regional əlaqələrdə müsbət irəliləyişlər münasibətilə təbrik edib.

İngilis versiyası Hikmat Hajiyev meets with Pakistani ambassador to Azerbaijan
Rus versiyası Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана

