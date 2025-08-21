Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşüb

Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşübAzərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X"də yazıb.
Diplomat bildirib ki, Hikmət Hacıyevi Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması və regional əlaqələrdə müsbət irəliləyişlər münasibətilə təbrik edib.
Met Mr. Hikmet Hajiyev, Assistant to the President & Head of the Foreign Policy Affairs Department of Presidential Administration. Congratulated him on the peace agreement signed in Washington DC between Azerbaijan and Armenia, and positive developments in regional connectivity. pic.twitter.com/yVpkWPSBAK