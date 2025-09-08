İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Elçin Əmirbəyov: Vaşinqtonda sülh sazişinin paraflanması Qafqaz regionu üçün tarixi bir mərhələdir

    Xarici siyasət
    • 08 sentyabr, 2025
    • 14:24
    Elçin Əmirbəyov: Vaşinqtonda sülh sazişinin paraflanması Qafqaz regionu üçün tarixi bir mərhələdir

    Vaşinqtonda avqustun 8-də ABŞ Prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə sülh sazişinin paraflanması Qafqaz regionu üçün onilliklər boyu davam edən düşmənçilik və qanlı münaqişələrdən sonra tarixi bir mərhələdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov "I24 News" telekanalına müsahibəsində deyib.

    O bildirib ki, bu saziş ili ölkə arasındakı münasibətlərin normallaşmasında çox önəmli bir irəliləyişdir:

    "Hazırda bu irəliləyiş sadəcə sazişin paraflanmasıdır, yəni yekun imzalanma deyil. Daha irəli getmək üçün Ermənistanın konkret addımlar atması, xüsusən də Azərbaycan əleyhinə ərazi iddialarını aradan qaldırmaq məqsədilə Konstitusiyasını dəyişdirməsi lazımdır".

    Diplomat ABŞ Prezidenti Donald Trampın şəxsi iştirakı və diplomatik çəkisinin bu nəticənin əldə olunmasında həlledici olduğunu vurğulayıb:

    "Ümid edirəm ki, bu proses Qafqazda əməkdaşlıq, sabitlik və iqtisadi tərəqqi üzərində qurulmuş yeni bir dövr açacaq".

    Azərbaycanın vasitəçi rolunun artması, xüsusilə İran və İsrail arasında vasitəçilik barədə soruşulduqda Əmirbəyov bildirib ki, Azərbaycan 1991-ci ildən müstəqilliyini əldə etdikdən sonra çoxvektorlu xarici siyasət aparır:

    "Biz İsrail və İranla münasibətlər də daxil olmaqla daxil olmaqla qarşılıqlı hörmət və suverenlik prinsiplərinə əsaslanan münasibətlər qururuq". 

    Azərbaycan özünü təbii dialoq platforması kimi təqdim etmək, gərginliyi yumşaltmaq üçün sakit diplomatiyaya töhfə vermək niyyətindədir, hətta tarixən düşmən münasibətləri olan ölkələr arasında belə.

    İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı isə Əmirbəyov bir daha vurğulayıb ki, iki dövlətli həll real və davamlı sülh üçün yeganə yoldur. Qlobal idarəçilik məsələsini müzakirə edərkən isə o, BMT Təhlükəsizlik Şurasının islahatının vacibliyini, onu köhnəlmiş hesab etdiyini vurğulayıb. "Biz qlobal idarəçiliyi müharibə yolu ilə deyil, dialoq yolu ilə dövrümüzə uyğunlaşdırmalıyıq",- deyə Əmirbəyov dünyada daha çox əməkdaşlıq və daha az qarşıdurma çağırışı edib.

    Elçin Əmirbəyov ABŞ Azərbaycan Ermənistan sülh sazişi
    Эльчин Амирбеков: Парафирование мирного соглашения - исторический этап для Южного Кавказа
    Amirbayov: Initialing of peace treaty in Washington is historic milestone for Caucasus

    Son xəbərlər

    15:33

    Şadlıq saraylarından havaya atılan tullantıların növbəti monitorinqləri keçirilir

    Ekologiya
    15:31

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin həbsdə olan sabiq sədri özünü günahkar bilməyib

    Hadisə
    15:29

    Azərbaycanlı mütəxəssis: "Fernandu Santuşun millidən göndərilməsi Azərbaycan futbolunun xeyrinə olacaq"

    Futbol
    15:29

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    15:26

    Nazir müavini: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcək

    Xarici siyasət
    15:26

    Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilib

    Maliyyə
    15:25

    İki ispan nazirin İsrailə girişinə qadağa qoyulub

    Digər ölkələr
    15:23

    IsDB Qrupunun illik toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb

    Daxili siyasət
    15:21
    Foto

    Növbəti köç karvanı Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti