ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Эльчин Амирбеков: Парафирование мирного соглашения - исторический этап для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 14:38
    Эльчин Амирбеков: Парафирование мирного соглашения - исторический этап для Южного Кавказа

    Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией с участием президента США Дональда Трампа 8 августа в Вашингтоне является историческим этапом для региона после десятилетий вражды и кровавых конфликтов.

    Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в интервью телеканалу I24 News.

    Он отметил, что это соглашение является важным шагом в процессе нормализации отношений между двумя странами.

    "Само парафирование соглашения является большим прогрессом. Это результат конструктивного диалога, проведенного в двустороннем формате, политической воли обеих сторон и, конечно, конструктивной поддержки ряда международных партнеров. Особенно высоко мы ценим личный вклад и усилия президента США Дональда Трампа. Если этот процесс будет продолжаться серьезно и решительно, в истории Южного Кавказа может открыться новая страница, основанная на сотрудничестве, стабильности и общем благосостоянии", - сказал Амирбеков. 

    Отвечая на вопрос о растущей посреднической роли Азербайджана, особенно в посредничестве между Ираном и Израилем, Амирбеков отметил, что Азербайджан проводит многовекторную внешнюю политику с момента обретения независимости в 1991 году. "Мы строим отношения, основанные на принципах взаимного уважения и суверенитета, в том числе отношения с Израилем и Ираном", - сказал он. 

    Эльчин Амирбеков Азербайджан Армения Вашингтонский саммит мирный договор
    Elçin Əmirbəyov: Vaşinqtonda sülh sazişinin paraflanması Qafqaz regionu üçün tarixi bir mərhələdir
    Amirbayov: Initialing of peace treaty in Washington is historic milestone for Caucasus

    Последние новости

    15:34

    Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    15:33

    Жительница Венгли: Мои дети возвращаются в родное село со своими семьями

    Внутренняя политика
    15:31

    Лу Мэй: Пекин и Баку обладают огромным потенциалом для двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    15:30
    Фото

    Азербайджанские художественные гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-Марино

    Индивидуальные
    15:24

    Посол: Китай готов прилагать усилия для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:21

    В суде рассматриваются документы о преступлениях против азербайджанцев, совершенных в 1988-1989 годах

    Внутренняя политика
    15:17
    Фото

    Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридору

    Инфраструктура
    15:16

    ADSEA и ACWA Power подпишут договор о государственно-частном партнерстве

    Бизнес
    15:11

    Фернанду Сантуш стал первым иностранным главным тренером, не сумевшим привести сборную Азербайджана к победе

    Футбол
    Лента новостей