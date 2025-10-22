İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Ədliyyə Nazirliyinin Probasiya xidməti CEP-in tamhüquqlu üzvü olub

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 10:03
    Ədliyyə Nazirliyinin Probasiya xidməti CEP-in tamhüquqlu üzvü olub

    Avropa Probasiya Konfederasiyasının (CEP) Nizamnaməsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin Probasiya xidmətinin quruma tam üzvlüyü Baş Assambleya tərəfindən yekdilliklə təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Belə ki, artıq xidmətin adı CEP-in rəsmi saytında üzv kimi qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, tam üzvlük statusunun əldə edilməsi Azərbaycana CEP-in təqdim etdiyi bütün imkanlarından tam faydalanmaq hüququ verir. Bununla da Azərbaycan digər üzv dövlətlərlə bərabər hüquq və vəzifələrə malik olur, CEP tədbirlərinə həm iştirakçı, həm də spiker qismində qatılmaq, ekspert qruplarının və şəbəkələrinin fəaliyyətində yer almaq, habelə müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmək üçün güzəştlərdən yararlanmaq imkanı qazanır.

    Ədliyyə Nazirliyi CEP Azərbaycan

    Son xəbərlər

    11:14

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 80 milyard dolları keçib

    Digər
    11:12

    AMB iqtisadi artım proqnozlarını azaldıb

    Maliyyə
    11:12

    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz kəsiləcək

    Energetika
    11:09

    Dünyanın məşhur səyyahları Ağdama gəliblər

    Qarabağ
    11:07

    Ramin Məmmədov: Azərbaycanda dini təhsil modelinin təkmilləşdirilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdəndir

    Din
    11:06

    Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır

    Daxili siyasət
    11:02

    "Xankəndi"nin kapitanı: "Azərbaycan Kubokunda mərhələ adlamaq istəyirik"

    Futbol
    11:00
    Foto

    "Sağlam Ailə" Tibb Mərkəzi, "Landau Education Group" və Zəfər Tibb Mərkəzi əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    11:00

    Baş prokuror Kamran Əliyev Braziliyaya gedib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti