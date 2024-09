Ceyhun Bayramov monteneqrolu həmkarı ilə bir sıra sahələr üzrə müzakirələr aparıb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində Monteneqro baş nazirinin beynəlxalq əlaqələr üzrə müavini və xarici işlər naziri Ervin İbrahimovla ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, enerji, turizm və humanitar aspektləri ilə bağlı konstruktiv müzakirə aparıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ceyhun Bayramov “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

“Biz bölgədəki münaqişədən sonrakı vəziyyətə, həmçinin COP29-a hazırlıq məsələlərinə də toxunduq”, - C.Bayramov qeyd edib.