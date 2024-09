Azərbaycan-Misir əməkdaşlıq əlaqələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində Misirin xarici işlər naziri Bədr Abdelatti ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ceyhun Bayramov “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

O, qeyd edib ki, görüşdə Azərbaycan və Misir arasında həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda əməkdaşlıq əlaqələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüşdə həmçinin COP29, münaqişədən sonrakı vəziyyət, eləcə də Azərbaycan - Ermənistan normallaşma prosesinə toxunulub.