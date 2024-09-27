Главы МИД Азербайджана и Египта обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Египта Бедром Абдельатти в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Египта Бедром Абдельатти в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом Д.Байрамов сообщил на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Египтом.

Кроме того, обсуждались темы, связанные с COP29, постконфликтной ситуацией в регионе, а также процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.