Kiprin XİN başçısı: Cənubi Qafqazda sülh prosesinə töhfə verməyə hazırıq

Nazir Ceyhun Bayramovun Kipr Respublikasının xarici işlər naziri Konstantinos Kombos ilə telefon danışığına dair mətbuat məlumatı
Xarici siyasət
20 avqust 2025 15:01
Kiprin XİN başçısı: Cənubi Qafqazda sülh prosesinə töhfə verməyə hazırıq

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı Konstantinos Kombos ilə telefon danışığı zamanı bu ölkənin Avropa İttifaqı sədrliyi dövründə bölgədə sülh prosesinə verəcəyi töhfəni müzakirə edib.

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, Kiprin xarici işlər naziri Azərbaycanın Prezidentinin ABŞ-yə səfəri zamanı keçirilmiş Zirvə görüşü çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesində nailiyyətlər münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

Telefon danışığı zamanı Kiprin 2026-cı ilin ilk yarısında Avropa İttifaqı Şurasına Prezidentliyi çərçivəsində planlar, habelə regional məsələlər müzakirə olunub. Kiprin Aİ sədrliyi dövründə bölgədə sülh prosesinə töhfə verməyə hazır olduğu bildirilib.

Telefon danışığında həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

İngilis versiyası Cyprus ready to support peace process in South Caucasus during its EU presidency
Rus versiyası Кипр выразил готовность содействовать мирному процессу на Южном Кавказе в лице председателя ЕС

