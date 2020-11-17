Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanı təbrik etdi

“32 il öncə müstəqillik üçün ayağa qalxan qəhrəman azərbaycanlı qardaşlarımız eyni ruhla işğal altındakı ərazilərini də azadlığa qovuşdurublar”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu feysbukda yazıb.
“1988-ci ildə Bakıda dalğalanan bayraq bu gün işğaldan azad olunan torpaqlarda dalgalanır! Milli Dirçəliş Günün mübarək, Can Azərbaycan!”, - o qeyd edib.
32 yıl önce bağımsızlık için ayağa kalkan kahraman Azerbaycanlı kardeşlerimiz aynı ruhla işgal altındaki topraklarını da...Posted by
Mevlüt Çavuşoğluon Monday, November 16, 2020