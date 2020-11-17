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Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanı təbrik etdi

Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanı təbrik etdi “32 il öncə müstəqillik üçün ayağa qalxan qəhrəman azərbaycanlı qardaşlarımız eyni ruhla işğal altındakı ərazilərini də azadlığa qovuşdurublar”
Xarici siyasət
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17 Noyabr , 2020 11:36
Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanı təbrik etdi
Mövlud Çavuşoğlu
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“32 il öncə müstəqillik üçün ayağa qalxan qəhrəman azərbaycanlı qardaşlarımız eyni ruhla işğal altındakı ərazilərini də azadlığa qovuşdurublar”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu feysbukda yazıb.

“1988-ci ildə Bakıda dalğalanan bayraq bu gün işğaldan azad olunan torpaqlarda dalgalanır! Milli Dirçəliş Günün mübarək, Can Azərbaycan!”, - o qeyd edib.

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Rus versiyası Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан

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