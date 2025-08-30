    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Britaniya səfiri Şuşadan paylaşım edib: Çox gözəldir

    30 avqust, 2025
    20:29
    Britaniya səfiri Şuşadan paylaşım edib: Çox gözəldir

    Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Şuşaya gedib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında paylaşım edib. 

    "Şuşaya ilk səfərim! Bu gün şəhərin bir hissəsini kəşf etdim, sabah isə davamını görmək üçün səbirsizlənirəm. Çox gözəldir!", - diplomat yazıb. 

    Böyük Britaniya   Səfir   Şuşa  
    Британский посол поделился публикацией из города Шуша: Очень красиво

