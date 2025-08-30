Britaniya səfiri Şuşadan paylaşım edib: Çox gözəldir
Xarici siyasət
- 30 avqust, 2025
- 20:29
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Şuşaya gedib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.
"Şuşaya ilk səfərim! Bu gün şəhərin bir hissəsini kəşf etdim, sabah isə davamını görmək üçün səbirsizlənirəm. Çox gözəldir!", - diplomat yazıb.
Şuşaya ilk səfərim!— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) August 30, 2025
Bugün şəhərin bir hissəsini kəşf etdim, sabah isə davamını görmək üçün səbirsizlənirəm.
Çox gözəldi! pic.twitter.com/10hK7u0Zx6
