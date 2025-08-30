    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Британский посол поделился публикацией из города Шуша: Очень красиво

    Внешняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 20:38
    Британский посол поделился публикацией из города Шуша: Очень красиво

    Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил Шушу.

    Как сообщает Report, он поделился публикацией об этом на своей странице в соцсети X.

    "Моя первая поездка в Шушу! Сегодня я исследовал часть города, а завтра с нетерпением жду возможности увидеть продолжение. Очень красиво!", - написал дипломат.

    Посол Британии   Шуша  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Britaniya səfiri Şuşadan paylaşım edib: Çox gözəldir

    Последние новости

    22:08

    Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годы

    Другие страны
    21:52

    В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений брату

    Происшествия
    21:42

    Глава Минобороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в училищах Турции

    Армия
    21:39

    СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решений

    Другие страны
    21:24

    Том Барак: США не намерены менять власть в Сирии

    В мире
    21:21

    СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

    Другие страны
    21:08
    Фото

    Мать пропавшего без вести: Мы всей семьей поменяли свою фамилию на имя сына – Шахин

    Внешняя политика
    21:00

    При ударе Израиля погибли не менее 10 членов правительства хуситов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:52
    Фото

    Фарида Джаббарова: Эти вещи – единственная память о наших любимых

    Внешняя политика
    Лента новостей