Британский посол поделился публикацией из города Шуша: Очень красиво

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил Шушу.

Как сообщает Report, он поделился публикацией об этом на своей странице в соцсети X.

"Моя первая поездка в Шушу! Сегодня я исследовал часть города, а завтра с нетерпением жду возможности увидеть продолжение. Очень красиво!", - написал дипломат.