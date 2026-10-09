Britaniya Lordlar Palatasının üzvü: Qarabağda bərpa işlərinin miqyasından təsirləndim
- 09 oktyabr, 2026
- 15:45
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Böyük Britaniya Lordlar Palatasının üzvü Qrem Stüart Bredi azad edilmiş ərazilərin, o cümlədən məcburi köçkünlərin qayıtması üçün bütün şəraitin yaradıldığı Şuşa şəhərinin bərpası miqyasından təsirlənib.
Bu barədə o "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"ın iştirakçılarının tərkibində bölgəyə səfəri zamanı bildirib.
"Biz şəhərin və icmanın bərpası üzrə səyləri görürük. İnsanların qayıtması üçün zəruri olan yeni obyektlər, o cümlədən məscid, eləcə də evlər, məktəblər və tibb müəssisələri tikilir", - o deyib.
Bredinin sözlərinə görə, yeni yaşayış yerləri məcburi köçkünlərə ailələri ilə birlikdə qayıtmağa və Şuşanı yenidən öz evlərinə çevirməyə imkan verəcək.
"Biz görülən işlərin miqyasından çox təsirləndik", - o vurğulayıb.
O, həmçinin itkin düşmüş şəxslər probleminə həsr olunmuş konfransla bağlı təəssüratlarından danışıb. Əlavə edib ki, illərlə yaxınlarının taleyindən xəbərsiz olan insanların hekayələri ona xüsusilə güclü təsir bağışlayıb.
"Biz bu problemin, doğmalarının taleyini bilməyən və mənəvi rahatlıq tapa bilməyən ayrı-ayrı insanlara, ailələrə və bütöv icmalara necə təsir etdiyini eşitdik", - Bredi qeyd edib.
Səyyah bildirib ki, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirə abidəsini ziyarət etməsi və Qarabağın tarixi ilə tanış olması da ona güclü təsir edib.