İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Britaniya Lordlar Palatasının üzvü: Qarabağda bərpa işlərinin miqyasından təsirləndim

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2026
    • 15:45
    Britaniya Lordlar Palatasının üzvü: Qarabağda bərpa işlərinin miqyasından təsirləndim

    Böyük Britaniya Lordlar Palatasının üzvü Qrem Stüart Bredi azad edilmiş ərazilərin, o cümlədən məcburi köçkünlərin qayıtması üçün bütün şəraitin yaradıldığı Şuşa şəhərinin bərpası miqyasından təsirlənib.

    Bu barədə o "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"ın iştirakçılarının tərkibində bölgəyə səfəri zamanı bildirib.

    "Biz şəhərin və icmanın bərpası üzrə səyləri görürük. İnsanların qayıtması üçün zəruri olan yeni obyektlər, o cümlədən məscid, eləcə də evlər, məktəblər və tibb müəssisələri tikilir", - o deyib.

    Bredinin sözlərinə görə, yeni yaşayış yerləri məcburi köçkünlərə ailələri ilə birlikdə qayıtmağa və Şuşanı yenidən öz evlərinə çevirməyə imkan verəcək.

    "Biz görülən işlərin miqyasından çox təsirləndik", - o vurğulayıb.

    O, həmçinin itkin düşmüş şəxslər probleminə həsr olunmuş konfransla bağlı təəssüratlarından danışıb. Əlavə edib ki, illərlə yaxınlarının taleyindən xəbərsiz olan insanların hekayələri ona xüsusilə güclü təsir bağışlayıb.

    "Biz bu problemin, doğmalarının taleyini bilməyən və mənəvi rahatlıq tapa bilməyən ayrı-ayrı insanlara, ailələrə və bütöv icmalara necə təsir etdiyini eşitdik", - Bredi qeyd edib.

    Səyyah bildirib ki, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirə abidəsini ziyarət etməsi və Qarabağın tarixi ilə tanış olması da ona güclü təsir edib.

    Qrem Stüart Bredi Qarabağ Böyük Britaniya
    Член Палаты лордов впечатлен масштабами восстановления в Карабахе
    UK Lord Graham Brady impressed by reconstruction efforts in Shusha
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:26

    Məktəblərdə geyim formalarına dair monitorinqlər təşkil ediləcək

    Elm və təhsil
    16:25

    Azərbaycan Kubokunda yeni rekord qeydə alınıb

    Futbol
    16:17

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    16:12

    Fransada tələbə etirazlarının 20-dən çox iştirakçısı həbs olunub

    Digər ölkələr
    16:09

    Aİ rusiyalılara qarşı viza yoxlamalarını gücləndirmək və sanksiyaları artırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    16:02
    Foto
    Video

    İlham Əliyevin İran Prezidenti ilə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    16:02

    AKTA: Süni intellektin təhlükəsizliyi üzrə "ağ sənəd" hazırlanacaq

    İKT
    16:02

    Şəkidə minik avtomobili yanıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    15:59

    Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Bakıda hazırlıq keçəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti