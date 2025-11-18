İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Bakıda uşaq məsələlərinə cavabdeh nazirlərin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 15:34
    Bakıda uşaq məsələlərinə cavabdeh nazirlərin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Bakıda xarici ölkələrin uşaq məsələlərinə cavabdeh nazirlərinin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova uşaqlarla görüşdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, konfransın dekabrın 23-də keçirilməsi planlaşdırılır:

    "Beynəlxalq konfransın əsas mövzusu uşaqların rəqəmsal mühitdə təhlükəsizliyinin qorunması, elektron xidmətlərdən istifadə zamanı ziyan görməməsindən ibarət olacaq".

    Uşaq Beynəlxalq konfrans Bahar Muradova

    Son xəbərlər

    16:25

    Cənubi Kipr rəsmisi: "Rəqəmsal tərəqqi ölkələri və təşkilatları kiberrisklərə məruz qoyur"

    İKT
    16:21

    ABŞ-li nümayəndə: Süni intellekt, sadəcə, tapşırıqların öhdəsindən gələn bir maşındır

    Xarici siyasət
    16:20
    Foto

    Basqalda kəlağayının geniş istehsalının bərpası gözlənilir

    Sənaye
    16:13

    Azərbaycanda keçirilən tədbirlərlə bağlı xərc normalarının yuxarı hədləri artırılıb

    Maliyyə
    16:12

    ETSN-in strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    16:10

    Azərbaycanın U-19 millisi Maltanı məğlub edib

    Futbol
    15:42

    Vüqar Bayramov: Sülh sazişinin icrası ilə Cənubi Qafqazda vahid bazar anlayışına köklənməliyik

    Xarici siyasət
    15:34
    Foto

    Bakıda uşaq məsələlərinə cavabdeh nazirlərin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Xarici siyasət
    15:27

    Briqam MakKaun: Azərbaycan Avrasiyanın enerji və nəqliyyat axınları mərkəzinə çevrilir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti