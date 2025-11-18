Bakıda uşaq məsələlərinə cavabdeh nazirlərin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2025
- 15:34
Bakıda xarici ölkələrin uşaq məsələlərinə cavabdeh nazirlərinin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova uşaqlarla görüşdə deyib.
Onun sözlərinə görə, konfransın dekabrın 23-də keçirilməsi planlaşdırılır:
"Beynəlxalq konfransın əsas mövzusu uşaqların rəqəmsal mühitdə təhlükəsizliyinin qorunması, elektron xidmətlərdən istifadə zamanı ziyan görməməsindən ibarət olacaq".
Son xəbərlər
16:25
Cənubi Kipr rəsmisi: "Rəqəmsal tərəqqi ölkələri və təşkilatları kiberrisklərə məruz qoyur"İKT
16:21
ABŞ-li nümayəndə: Süni intellekt, sadəcə, tapşırıqların öhdəsindən gələn bir maşındırXarici siyasət
16:20
Foto
Basqalda kəlağayının geniş istehsalının bərpası gözlənilirSənaye
16:13
Azərbaycanda keçirilən tədbirlərlə bağlı xərc normalarının yuxarı hədləri artırılıbMaliyyə
16:12
ETSN-in strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilibDaxili siyasət
16:10
Azərbaycanın U-19 millisi Maltanı məğlub edibFutbol
15:42
Vüqar Bayramov: Sülh sazişinin icrası ilə Cənubi Qafqazda vahid bazar anlayışına köklənməliyikXarici siyasət
15:34
Foto
Bakıda uşaq məsələlərinə cavabdeh nazirlərin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcəkXarici siyasət
15:27