В Баку пройдет министерская конференция по безопасности детей в цифровой среде

В Баку пройдет международная конференция с участием министров, отвечающих за вопросы детской политики в иностранных государствах.

Как передает Report, об этом сообщила председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время встречи с детьми.

По ее словам, конференция запланирована на 23 декабря. "Основной темой международного мероприятия станет обеспечение безопасности детей в цифровой среде и защита от возможного вреда при использовании электронных сервисов", - подчеркнула Мурадова.