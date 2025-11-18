В Баку пройдет министерская конференция по безопасности детей в цифровой среде
Внешняя политика
- 18 ноября, 2025
- 16:30
В Баку пройдет международная конференция с участием министров, отвечающих за вопросы детской политики в иностранных государствах.
Как передает Report, об этом сообщила председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время встречи с детьми.
По ее словам, конференция запланирована на 23 декабря. "Основной темой международного мероприятия станет обеспечение безопасности детей в цифровой среде и защита от возможного вреда при использовании электронных сервисов", - подчеркнула Мурадова.
