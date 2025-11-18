Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Баку пройдет министерская конференция по безопасности детей в цифровой среде

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 16:30
    В Баку пройдет министерская конференция по безопасности детей в цифровой среде

    В Баку пройдет международная конференция с участием министров, отвечающих за вопросы детской политики в иностранных государствах.

    Как передает Report, об этом сообщила председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время встречи с детьми.

    По ее словам, конференция запланирована на 23 декабря. "Основной темой международного мероприятия станет обеспечение безопасности детей в цифровой среде и защита от возможного вреда при использовании электронных сервисов", - подчеркнула Мурадова.

