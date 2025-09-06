Azərbaycanın iqlim və sülh sahəsindəki diplomatik fəaliyyəti Afrikada yüksək qiymətləndirilib
- 06 sentyabr, 2025
- 13:48
Afrika İqlim Həftəsi çərçivəsində Azərbaycanın iqlim və sülh sahəsindəki diplomatik fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı fikirlər Efiopiyanın paytaxtı Əddis-Əbəbə şəhərində, BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının (UNFCCC) Afrika İqlim Həftəsi (ACW) çərçivəsində, Azərbaycanın COP29 Sədrliyinin və Bakı İqlim və Sülh Fəaliyyəti Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Həssas Ölkələr Forumunda" səsləndirilib.
Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən Efiopiyanın planlaşdırma və inkişaf naziri Fitsum Adela Azərbaycana Afrikanın iqlim dəyişiklikləri və münaqişələrdən əziyyət çəkən ölkələrinə göstərilən davamlı diqqət üçün təşəkkürünü bildirib.
O, Bakıda keçirilən COP29 zamanı qəbul edilən Bakı Sülh Çağırışının əhəmiyyətini vurğulayıb.
BMT Baş katibinin Afrika üzrə xüsusi nümayəndəsi Parfait Onanga-Anyanga və İtaliya hökumətinin iqlim məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Françesko Korvaro isə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə təsis edilmiş Bakı İqlim və Sülh Mərkəzinin qısa müddət ərzində beynəlxalq əməkdaşlıq və iqlim fəaliyyəti sahəsində dünyanın ən mühüm platformalarından birinə çevrildiyini qeyd ediblər.
Tədbirə sədrlik edən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Elşad İskəndərov COP29 Sədrliyinin sülh və iqlim bağlantısı sahəsində fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə təşəkkürünü bildirərək, Bakı İqlim və Sülh Mərkəzinin 30-dən çox ölkə, habelə bir sıra çoxtərəfli qurumlar və 300-dən artıq beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən dəstəkləndyini vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, Mərkəzin fəaliyyəti iqlim dəyişiklikləri və münaqişələrdən əziyyət çəkən 20-yə yaxın ən həssas ölkənin qarşısına çıxan çağırışlarla bağlı müxtəlif sahələri əhatə edir.
E.İskəndərov bu problemlərin həlli məqsədilə Mərkəzin dəstəyi ilə artıq 3 ölkədə beynəlxalq dəstəyi və maliyyə tərəfdaşlığını nəzərdə tutan pilot layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində konkret fəaliyyətin başlanmasını diqqətə çatdırıb.
Bakı İqlim və Sülh Mərkəzinin dəstəyi ilə hazırlanan pilot layihələrini təqdim edən Çad, İraq və Qvineya-Bisaunun dövlət rəsmiləri COP29 Sədrliyinin verdiyi təcrübə və ekspert dəstəyini yüksək qiymətləndiriblər.
Daha sonra Forumun panel müzakirələrində çıxış edən Afrikalı rəsmilər, həmçinin Yaşıl İqlim Fondu, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP), BMT-nin İnkişaf Proqramı (UNDP), Afrika İnkişaf Bankı (AfDB), Adaptasiya Fondu və digər beynəlxalq qurumların nümayəndələri qeyd olunan fəaliyyət sahəsində dəstəklərini ifadə ediblər, su qıtlığı, torpaq deqradasiyası, ərzaq təhlükəsizliyi və iqlimlə bağlı miqrasiyanın qarşısının alınmasına sahələrində konkret əməkdaşlıq təklifləri veriblər.
Forumun yekununda həyata keçirilən fəaliyyətin nətiəcələrini COP30 çərçivəsində Bakı İqlim və Sülh Mərkəzinin Yüksək səviyyəli Dialoqunda təqdim edilməsi haqqında razılıq əldə edilib.