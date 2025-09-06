Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Дипломатическая деятельность Азербайджана в области климата и мира высоко оценена в Африке

    Внешняя политика
    06 сентября, 2025
    • 14:23
    Дипломатическая деятельность Азербайджана в области климата и мира высоко оценена в Африке

    Дипломатическая деятельность Азербайджана в области климата и мира получила высокую оценку в рамках Африканской климатической недели.

    Как сообщает Report, об этом сказано на "Форуме уязвимых стран" в столице Эфиопии Аддис-Абебе в рамках Африканской климатической недели (ACW).

    На мероприятии министр планирования и развития Эфиопии Фитсум Ассефа выразил благодарность Азербайджану за постоянное внимание африканским странам, страдающим от изменения климата и конфликтов.

    Он подчеркнул важность "Бакинского призыва к действиям по борьбе с изменением климата ради мира", принятого на климатической конференции СОР29 в Баку.

    Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Африке Парфе Онанга-Аньянга и спецпредставитель правительства Италии по вопросам климата Франческо Корваро отметили, что Бакинский центр действий в области климата и мира за короткий период стал одной из важнейших мировых площадок в сфере международного сотрудничества и действий по борьбе с изменением климата. 

    Государственные деятели Чада, Ирака и Гвинеи-Бисау также высоко оценили опыт и экспертную поддержку председательства СОР29.

    Председательствовавший на мероприятии посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров выразил признательность за высокую оценку деятельности председательства на СОР29 и подчеркнул, что Бакинский центр действий в области климата и мира поддерживают более 30 стран, а также ряд многосторонних организаций и более 300 международных неправительственных организаций.

    В завершение форума была достигнута договоренность о представлении результатов деятельности в рамках COP30.

    Azərbaycanın iqlim və sülh sahəsindəki diplomatik fəaliyyəti Afrikada yüksək qiymətləndirilib
    Azerbaijan's diplomatic activities in climate, peace highly appreciated in Africa

