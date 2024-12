Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Rumıniyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in “X”dəki hesabında paylaşım olunub.

“Dost Rumıniyanı milli bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirik.

Ad günün mübarək Rumıniya!”, - paylaşımda qeyd olunur.