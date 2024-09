Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Meksikanı milli günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə qurumun “X” hesabında yazılıb.

“Meksikaya milli günü münasibətilə təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq”, - paylaşımda bildirilib.