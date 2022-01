Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Holokostu Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Bu gün zəmanəmizin ən dəhşətli cinayətlərindən biri olan Holokostu Anım Günüdür. Bu gün biz nifrət, soyqırım, insanlığa qarşı cinayətlər, irqçilik və ksenofobiyanı xatırlayırıq və onlara qarşı birlikdəyik".

Qeyd edək ki, Holokost İkinci Dünya müharibəsi dövründə Avropa yəhudilərinə qarşı yönəlmiş soyqırımıdır. 1941-ci ildən 1945-ci ilədək nasist Almaniyası işğal olunan ərazilərdə sistematik olaraq 6 milyona yaxın yəhudini qətlə yetirib.