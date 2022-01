Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - одного из самых отвратительных преступлений нашего времени.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в Twitter.

"В этот День мы помним и вместе выступаем против ненависти, геноцида, преступлений против человечности, расизма и ксенофобии", - отмечается в публикации.