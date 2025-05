Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Efiopiyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsinin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Efiopiyanı milli bayramı münasibətilə təbrik edirik", - paylaşımda bildirilib.