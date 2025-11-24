Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığında nəqliyyat-kommunikasiya və enerji tərəfdaşlığı amilləri müzakirə olunub
- 24 noyabr, 2025
- 14:14
Azərbaycan-Türkiyə Beyin Mərkəzlərinin Birinci Şuşa Forumu çərçivəsində "Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığında nəqliyyat-kommunikasiya və enerji tərəfdaşlığı amilləri" mövzusunda panel sessiyası keçirilib.
"Report"un Şuşaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktorunun müavini Ramil Hüseyn çıxışında Azərbaycanın ən böyük investisiyanı Türkiyəyə qoyduğunu bildirib:
"Eyni zamanda, region üçün ən mühüm və böyük layihələri də Türkiyə ilə birgə həyata keçiririk. Bu əməkdaşlıqlar Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində özünü göstərir. Bizim Türkiyə ilə ticarət dövriyyəmiz 2024-cü ildə 6,1 milyard ABŞ dolları olub. Türkiyənin ixracımızda da payı böyükdür, həmin ildə ixrac gəlirlərinin 3,8 milyard dollar hissəsi Türkiyənin payına düşüb, idxal isə 2,3 milyard dollar təşkil edib. 2024-cü ildə Azərbaycanın qaz ixracının 9,9 faizi Türkiyəyə olub".
O, daha sonra yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafından söz açaraq bunun Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiaşfına böyük töhfə verəcəyini söyləyib:
"Azərbaycanın yaşıl enerji sahəsində atdığı addımlar bir sıra ölkələr üçün nümunədir".
Türkiyə Araşdırma Fondunun (TAV) vitse-prezidenti Enes Bayraklı isə qeyd edib ki, Avropa İttifaqında Almaniya və Fransa əsas güc olaraq qəbul edilir, Azərbaycan və Türkiyə isə Türk dünyası üçün bu rolu oynayır:
"Bu nöqtədə ticarət yolları, enerji məsələsi olduqca kritikdir. Avropanın alternativ enerji dəhlizlərinə bu gün həmişəkindən daha çox ehtiyacı var. Ona görə də keçmişdə olmadığı qədər Avropadan Türkiyəyə qarşı müsbət bir münasibətin şahidi oluruq. Bizim ərazilərimizdən çoxsaylı layihələr keçir, ona görə də Türk dünyasının əməkdaşlığı vacibdir. Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı dərinləşdikcə Türk dünyasında mərkəz gücə çevrilir".
Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Araz Aslanlı da, öz növbəsində, Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı rolundan bəhs edib:
"Rusiya və İranın digər məsələlərə başının qarışması Azərbaycan və Türkiyənin Cənubi Qafqazda rolununu genişlənməsinə yol açır. Azərbaycan və Türkiyənin həm enerji, həm də digər sahələrdə əməkdaşlıqda davamlı nəticə əldə etməsi önəmlidir. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışan, Türkiyə isə qeyri-sabit koalisiya, PKK terrorçuları ilə mübarizə aparan ölkə idi. Terroru dəstəkləyən dövlətlər təhrik edirdilər ki, terror Qara dənizə yönəlsin və digər dövlətlər beynəlxalq əməkdaşlıq layihələrini Türkiyə ilə imzalamaqdan çəkinsinlər. Ancaq həmin layihələr imzalandıqca bizim bugünkü nöqtəmizin sütunları formalaşdı və güclü dövlətlərə çevrildik. Biz yüksək texnologiya sahəsində indidən ciddi addımlar atmalıyıq".
Xəzər Universiteti Tarix və Arxeologiya Departamentinin müdiri Telman Nüsrətoğlu isə çıxışında Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını digər münasibətlərdən fərqləndirən məqamlara toxunub:
"Tarixin müxtəlif mərhələlərində bizim çox sıx, bir-birimizi dəstəkləyən münasibətlərimiz olub. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində millətin kimliyini qoruma yolunda şəkillənən bir qardaşlıqdan söhbət gedir. Bu gün də biz qardaşlığımızdan yola çıxaraq aktual məsələlərdə əməkdaşlıq edirik. Mövcud proseslər fonunda kibertəhlükəsizlikdən danışırıqsa, Azərbaycan və Türkiyə arasında kriptoqrafiya sistemlərinin hazırlanmasını zəruri sayıram".