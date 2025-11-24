Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В рамках форума в Шуше обсуждено энергопартнерство между Азербайджаном и Турцией

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 14:33
    В рамках форума в Шуше обсуждено энергопартнерство между Азербайджаном и Турцией

    Вопросы транспортно-коммуникационного и энергетического партнерства Азербайджана и Турции обсуждались в ходе I Шушинского форума мозговых центров двух стран.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, дискуссии прошли на панельной сессии, посвященной теме "Факторы транспортно-коммуникационного и энергетического партнерства в азербайджано-турецком сотрудничестве".

    В работе сессии приняли участие заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн, вице-президент Турецкого исследовательского фонда (TAV) Энес Байраклы, председатель Центра международных отношений и стратегических исследований Кавказа Араз Асланлы, а также заведующий кафедрой истории и археологии Университета Хазар Тельман Нусретоглу.

    Турция Азербайджан форум мозговых центров энергетика энергосотрудничество
    Фото
    Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığında nəqliyyat-kommunikasiya və enerji tərəfdaşlığı amilləri müzakirə olunub

    Последние новости

    14:59

    Посол Омана: Арабские страны стремятся улучшить сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:52

    NETTY2025 определяет номинантов, начато голосование

    ИКТ
    14:52

    Грузия избрана председателем ПА ОЧЭС

    В регионе
    14:50

    Шалва Папуашвили: Тбилиси поддерживает шаги для прочного мира между Баку и Ереваном

    В регионе
    14:46

    Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах между Россией и Украиной

    Другие страны
    14:44
    Фото

    Переселившимся в село Мамедбейли 30 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:34

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1500 га

    Происшествия
    14:33
    Фото

    В рамках форума в Шуше обсуждено энергопартнерство между Азербайджаном и Турцией

    Внешняя политика
    14:33

    Страны ОДКБ на саммите в Бишкеке утвердят нового генсека

    Другие страны
    Лента новостей