В рамках форума в Шуше обсуждено энергопартнерство между Азербайджаном и Турцией
- 24 ноября, 2025
- 14:33
Вопросы транспортно-коммуникационного и энергетического партнерства Азербайджана и Турции обсуждались в ходе I Шушинского форума мозговых центров двух стран.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, дискуссии прошли на панельной сессии, посвященной теме "Факторы транспортно-коммуникационного и энергетического партнерства в азербайджано-турецком сотрудничестве".
В работе сессии приняли участие заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн, вице-президент Турецкого исследовательского фонда (TAV) Энес Байраклы, председатель Центра международных отношений и стратегических исследований Кавказа Араз Асланлы, а также заведующий кафедрой истории и археологии Университета Хазар Тельман Нусретоглу.