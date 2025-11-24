В рамках форума в Шуше обсуждено энергопартнерство между Азербайджаном и Турцией

Вопросы транспортно-коммуникационного и энергетического партнерства Азербайджана и Турции обсуждались в ходе I Шушинского форума мозговых центров двух стран.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, дискуссии прошли на панельной сессии, посвященной теме "Факторы транспортно-коммуникационного и энергетического партнерства в азербайджано-турецком сотрудничестве".

В работе сессии приняли участие заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн, вице-президент Турецкого исследовательского фонда (TAV) Энес Байраклы, председатель Центра международных отношений и стратегических исследований Кавказа Араз Асланлы, а также заведующий кафедрой истории и археологии Университета Хазар Тельман Нусретоглу.