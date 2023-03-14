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Azərbaycan Prezidenti və Almaniya Kanslerinin təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB

Azərbaycan Prezidenti və Almaniya Kanslerinin təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Berlində Almaniya Federativ Respublikasının Kansleri Olaf Şolts ilə təkbətək görüşü başlayıb.
Xarici siyasət
14 Mart , 2023 17:15
Azərbaycan Prezidenti və Almaniya Kanslerinin təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB

Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Berlində Almaniya Federativ Respublikasının Kansleri Olaf Şolts ilə təkbətək görüşü olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

16.23

Martın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Berlində Almaniya Federativ Respublikasının Kansleri Olaf Şolts ilə təkbətək görüşü başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, Almaniya Federativ Respublikasının Kansleri Olaf Şolts Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb.

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Rus versiyası В Берлине состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии один на один
İngilis versiyası One-on-one meeting between Ilham Aliyev and Olaf Scholz kicks off

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