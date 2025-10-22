Azərbaycan Dabaq Xəstəliyinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasının Nizamnaməsinə qoşulub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 12:50
    Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı çərçivəsində 1953-cü il dekabrın 11-də Roma şəhərində təsdiq edilmiş "Dabaq Xəstəliyinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyası"nın Nizamnaməsinə qoşulub.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev "Dabaq Xəstəliyinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasının Nizamnaməsinə qoşulmaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiqləyib.

