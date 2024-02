Ayxan Hacızadə: Xocalı soyqırımının günahkarları hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıb

Kütləvi informasiya vasitələrində geniş yayılan foto və videofaktlar, habelə cinayəti törədənlərin etirafları Xocalıda zorakılıqdan xəbər verir. Təəssüf ki, günahkarlar hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı "X" səhifəsindəki paylaşımında deyilir.

"Soyqırımın 32-ci ildönümündə Xocalıya ədalət tələb edirik. Şəhidlərin qəbri nurla dolsun!", - A.Hacızadə qeyd edib.