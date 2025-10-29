İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçılarının müavinləri təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:20
    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçılarının müavinləri təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

    Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Berris Ekinci azərbaycanlı həmkarı Araz Əzimovla Bakıda görüş zamanı təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, çoxtərəfli əməkdaşlıq, eləcə də hərbi və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.

    Xatırladaq ki, nazir müavini Azərbaycan-Türkiyə XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrə qatılmaq üçün bir müddət öncə Bakıya səfər edib.

