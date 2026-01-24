"AnewZ" Azərbaycan və Vatikan arasında dinlərarası dialoq haqqında sənədli film hazırlayıb
- 24 yanvar, 2026
- 15:35
"AnewZ" telekanalı Azərbaycan və Vatikan arasındakı münasibətlərə, eləcə də dini irsin qorunması üzrə birgə layihələrə həsr olunmuş "Sanctum: Azərbaycan və Müqəddəs Taxt" adlı sənədli film hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, filmi İradə Həsənova hazırlayıb, filmin rejissoru isə Bəhruz Qədirov olub.
Film yarım milyard nəfərlik katolik dünyasının "döyünən ürəyi" olan Vatikan ilə multikulturalizmin və dinlərarası dialoqun reallıq olduğu ölkə - Azərbaycan arasında paralel aparır.
"Multikulturalizm, müxtəlif etnik və dini icmalar arasında hörmətli münasibətlərin qurulması Azərbaycan cəmiyyətinin əsas güclü tərəfləridir", - Vatikan Dövlət İdarəsinin memarı Marko Çiriaki qeyd edib.
Azərbaycan Katolik Kilsəsinin Apostolik prefekti yepiskop Vladimir Fekete burada təxminən 20 il yaşayır və ölkədə xüsusi bir tolerantlıq mühitinin olduğunu vurğulayır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycandakı ümumi atmosfer və insanlar arasındakı münasibətlər çox isti, açıq və dostcadır.
Filmin yaradıcıları vurğulayıb ki, Azərbaycan müxtəlif konfessiyalara aid dini ibadətgahların ayrı-seçkilik abidələri kimi deyil, harmonik birgəyaşayışın sübutları kimi qorunduğu nadir ölkə nümunəsidir. Məscidlər, kilsələr və sinaqoqlar burada müxtəlif mənəvi irsin bərabərhüquqlu simvolları kimi yer alıb.
Azərbaycanla Müqəddəs Taxt arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ildə qurulub. 2002-ci ildə Papa II İoann Pavel, 2016-cı ildə isə Papa Fransisk ölkəyə səfər edib. Həmçinin, Məryəm Anaya həsr olunmuş yeni katolik kilsəsi tikilib, bu da yeni dövrün və ölkədə katolik varlığının dirçəlişinin rəmzinə çevrilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dövründə tərəflər arasındakı münasibətlər dərinləşib və daha güclü olub.
Vatikan Apostol Kitabxanası və arxivinin rəhbəri monsenyor Covanni Çezare Paqatsi qeyd edib ki, hər bir xalq və hər bir mədəni ənənə özünəməxsus intellekt formasına malikdir. Onun sözlərinə görə, bu mənada, Azərbaycan tədqiqatçılarının arxiv və kitabxana işinə verdiyi töhfə yalnız onların təklif edə biləcəyi xüsusi, unikal baxış yaradır.
"Müqəddəs Arxeologiya üzrə Papa Komissiyasının Heydər Əliyev Fondu ilə əməkdaşlıq təcrübəsi çox müsbət olub. İlk növbədə, bu əməkdaşlıq uzun müddət davam edib, bu da bizə irsin qorunması üçün bir sıra əhəmiyyətli layihələri həyata keçirməyə imkan verib. Bu dəstək yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri cəlb edərək və qabaqcıl metodikalardan istifadə edərək mövcud olan ən yüksək standartlarla işləri aparmaq imkanı yaratdı. Bunun sayəsində biz bərpa, konservasiya və diaqnostika sahəsində mükəmməllik uğrunda çalışdıq", - Müqəddəs Arxeologiya üzrə Papa Komissiyasının katibi Rafaella Culiani deyib.
Müqəddəs Arxeologiya üzrə Papa Komissiyasının prezidenti Monsenyor Paskuale Yakobone qeyd edib ki, abidələrin bərpası təkcə daş və ya əlyazmaların bərpası deyil, tarix və kimliyin bərpasıdır. Onun sözlərinə görə, məhz mədəni irsin qorunması sayəsində ölkələr arasında etimad güclənir və uzunmüddətli tərəfdaşlıq üçün zəmin formalaşır.
Film göstərib ki, Azərbaycan və Vatikan arasında əməkdaşlıq təkcə diplomatiya üzərində yox, həm də etimad, hörmət və mənəvi irsin qorunması üçün birgə məsuliyyət üzərində qurulub. Müqəddəs yerlərin qorunması bəşəriyyətin ümumi yaddaşına töhfə kimi qəbul edilir, dinlərarası dialoq isə sərhədləri, dini etiqadları və siyasəti aşan dinc yaşayış modelini təsdiq edir.