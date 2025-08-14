Aİ Azərbaycan və Ermənistanın əldə etdiyi razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesinə dəstək verməyə hazırdır

Haqqımızda

14 avqust 2025 12:16
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesinə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib.

"Report" xəbər verir ki, o bunu Prezident İlham Əliyevlə telefon danışığı zamanı qeyd edib.

Aİ Şurasının Prezidenti, həmçinin Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında ABŞ Prezidentinin şahidliyi ilə bəyannamənin imzalanması, sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında Sazişin paraflanması və regional nəqliyyat dəhlizi ilə əlaqədar əldə olunmuş nailiyyətlər münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib.

A.Koşta bu nəticələrin regionda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunması baxımından önəmini vurğulayıb.

