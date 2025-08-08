Haqqımızda

Ağ Evdə keçiriləcək tarixi görüşə son hazırlıqlar gedir

Ağ Evdə keçiriləcək tarixi görüşə son hazırlıqlar gedir Ağ Evdə keçiriləcək tarixi görüşə son hazırlıqlar gedir
Xarici siyasət
8 avqust 2025 20:35
Ağ Evdə keçiriləcək tarixi görüşə son hazırlıqlar gedir

Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünə saatlar qalır.

“Report”un ABŞ bürosu xəbər verir ki, Ağ Ev ətrafında yüksək səviyyəli təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib.

ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilk olaraq Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla Oval Ofisdə ikitərəfli görüş keçirəcək. Daha sonra Tramp və Paşinyan arasında sənəd imzalanma mərasimi nəzərdə tutulub.

Bundan sonra Tramp Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Oval Ofisdə ikitərəfli görüş keçirəcək. Görüşün sonunda Tramp və İlham Əliyev arasında da sənəd imzalanması planlaşdırılır.

İkitərəfli görüşlərdən sonra Tramp, İlham Əliyev və Paşinyan arasında üçtərəfli imzalanma mərasimi baş tutacaq.

Dövlət Departamentinin cədvəlinə əsasən, dövlət katibi Marko Rubio həm üçtərəfli görüşə, həm də imzalanma mərasiminə qatılacaq.

Görüşün sonunda jurnalistlər üçün Oval Ofisdə mətbuat konfransı keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Вашингтоне идет подготовка к встрече лидеров Азербайджана и Армении в Белом доме

Ən vacib xəbərlər

Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi