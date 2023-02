ABŞ səfirliyi: "Biz bu gün azərbaycanlıların matəminə qoşuluruq"

"Biz bu gün azərbaycanlıların matəminə qoşuluruq".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin tviterində yazılıb.

" 1992-ci ildə Xocalıda həyatını itirən şəxslərin ailələrinə başsağlığı veririk",- paylaşımda qeyd olunub.

Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımından 31 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri keçmiş sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan edib. Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi növbəti kütləvi qırğın nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib, 1275 dinc sakin əsir götürülüb, 150 nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Bu soyqırımı aktı nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib.