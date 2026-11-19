Azərbaycanın turizm sektorunda muzdla çalışan şəxslərin sayı açıqlanıb
- 19 noyabr, 2026
- 12:06
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2019-2025-ci illərdə Azərbaycanın turizm sektorunda muzdla çalışan şəxslərin sayı 46 % artaraq 121 min nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müavini Azadə Hüseynova Bakıda keçirilən "Dövlət-biznes əməkdaşlığı forumu"nda - "İşəgötürənlərin gözləntiləri, dövlət dəstəyi və əməkdaşlıq imkanları" adlı panel müzakirəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, təkcə ictimai iaşə və yerləşmə sektorunda isə bu artım 56 % təşkil edib.
"Bu illər ərzində turizmin iqtisadiyyatda payı 4,5 %-dən 5,4 %-ə yüksəlib. Turizm məşğulluq imkanlarının geniş olduğu sahələrdən biridir, bir neçə istiqaməti əhatə etdiyindən, bu sektorda fəaliyyət göstərən subyektlər dedikdə yalnız yerləşmə və restoran, ictimai iaşə müəssisələri nəzərdə tutulmur. Buraya marketinq, nəqliyyat, daşıyıcılar və digər əlaqəli sahələr də daxildir. 2026–2030-cu illəri əhatə edən turizmin inkişafı üzrə Dövlət Proqramında xüsusilə sənayenin təşviqi və turizmin iqtisadiyyatda payının artırılması üçün müxtəlif mexanizmlər nəzərdə tutulub. Çünki turizmin iqtisadiyyatda payının artması bütövlükdə bu sahədə məşğulluğun genişlənməsi ilə də nəticələnir", - deyə sədr müavini əlavə edib.