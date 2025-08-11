Haqqımızda

BBC: Aktyor Rey Bruks vəfat edib 1960-1980-ci illərdə Britaniya televiziya proqramlarında iştirakı ilə məşhurlaşan ingilis aktyor Rey Bruks 86 yaşında vəfat edib.
Şou-biznes
11 avqust 2025 07:54
1960-1980-ci illərdə Britaniya televiziya proqramlarında iştirakı ilə məşhurlaşan ingilis aktyor Rey Bruks 86 yaşında vəfat edib.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə sənətçinin ailə üzvlərinə istinadən BBC məlumat yayıb.

Onların sözlərinə görə, Bruks avqustun 9-da qısamüddətli xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Onun son bir neçə ildə demensiyadan əziyyət çəkdiyi bildirilir.

Aktyor İngiltərədə baş kişi rolunu oynadığı "Keti evə qayıt" (1966) dramından və "Cənab Benn" uşaq televiziya şousunda səslənən aktyorluqdan (1971-2005) sonra məşhurlaşıb. Bundan əlavə, Bruks "Böyük sövdələşmə" (1984-1986) və “Böyümə problemləri” (1992) teleseriallarında, eləcə də digər filmlərdə rol alıb.

