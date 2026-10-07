İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Ümumdünya Layiqli Əmək Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sosial müdafiə
    • 07 oktyabr, 2026
    • 17:55
    Ümumdünya Layiqli Əmək Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən 7 Oktyabr - Ümumdünya Layiqli Əmək Günü ilə əlaqədar "Layiqli əmək, güclü gənclik - dayanıqlı gələcək" tədbiri keçirilib.

    Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib, Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Vətənimizin müdafiəsi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

    Sonra layiqli əməyə həsr olunmuş film nümayiş olunub.

    Tədbirdə çıxış edən Konfederasiya sədrinin müavini Musa Mirzəyev layiqli əmək və onun əsas prinsiplərindən danışıb, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi, işçilərin əmək hüquqlarının qorunması istiqamətində formalaşdırılan hüquqi və institusional mexanizmlər barədə məlumat verib. Vurğulanıb ki, Birinci vitse-prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın sosial təşəbbüsləri vətəndaşların maddi rifahının daha da yüksəldilməsinə xidmət edir.

    Musa Mirzəyev həmçinin işçilərin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə çalışması və layiqli əməyin təmin olunmasında həmkarlar ittifaqlarının rolundan söz açıb, ölkəmizdə gənclərin əmək bazarında rolunun genişləndirilməsindən, işçilərin rəqəmsallaşmanın əmək münasibətlərinə gətirdiyi dəyişikliklərə hazırlanmasından və peşə bacarıqlarının artırılmasından bəhs edib.

    Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) Azərbaycandakı milli əlaqələndiricisi Yaşar Həmzəyev çıxışında BƏT-in layiqli əmək gündəliyindən, təşkilatla Azərbaycan arasında əmək və sosial sahədə əməkdaşlığın önəmindən danışıb, layiqli əmək prinsiplərinin təşviqi ilə bağlı fikirlərini səsləndirib.

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əmək Mərkəzinin departament direktoru Fidan Mahmudova gənclərin iş həyatına hazırlanmasında layiqli əmək prinsiplərinin əhəmiyyətini, peşə bacarıqlarının əmək bazarının tələblərinə uyğun inkişaf etdirilməsinin və işçilərin dəyişən əmək dünyasına adaptasiyasının vacibliyini diqqətə çatdırıb.

    SOCAR Neft Daşları Neft və Qazçıxarma İdarəsinin əməkdaşı, həmkarlar ittifaqının üzvü Bəxtiyar Muradov çalışdığı müəssisədə layiqli əmək şəraiti ilə bağlı fikirlərini bölüşüb, Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsi, "AHİK könüllüsü" layihəsinin iştirakçısı Təranə Kazımova isə layiqli əməyin gənclərdə iş həyatına marağın formalaşmasında rolunu vurğulayıb.

    Çıxışlardan sonra işçilərin əmək və sosial-iqtisadi hüquqlarının qorunmasında fəallığı ilə seçilən Konfederasiyanın üzv təşkilatlarının nümayəndələrinə təşəkkürnamələr təqdim olunub.

    Tədbir bədii hissə ilə davam edib.

    Ümumdünya Layiqli Əmək Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib
    Ümumdünya Layiqli Əmək Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib
    Ümumdünya Layiqli Əmək Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib
    Ümumdünya Layiqli Əmək Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib
    Ümumdünya Layiqli Əmək Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib
    Ümumdünya Layiqli Əmək Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib
    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    21:26

    Ədliyyə sistemində institusional islahatlar və tətbiq edilən yeni yanaşmalar – ədliyyə naziri Fərid Əhmədovla geniş müsahibə

    Daxili siyasət
    21:17

    Hörmüz boğazında tankerlərə hücumların sayı rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    21:06

    Vulin: Aİ-nin təzyiqinə görə Serb Tərəqqi Partiyasının seçki siyahısında yer almırıq

    Digər ölkələr
    20:50

    İran səfiri etirazlarla bağlı dezinformasiyaya görə Fransa XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    20:47

    FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lions" ilk matçında İsveçrə klubuna uduzub

    Komanda
    20:41

    Ömər Rəcəbli dünya çempionatında qazandığı medalı atasına həsr edib

    Fərdi
    20:35

    Suriya İraq neftinin daşınması üçün Hörmüz boğazına alternativ təklif edir

    Digər ölkələr
    20:26

    Lerikdə iki qəzada üç nəfər ağır xəsarət alıb

    Hadisə
    20:22

    Nunyes: Fransada etirazlar başlayandan bəri 6 mindən çox şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti