Ötən 7 ayda 32,6 min şəxsə əlillik təyin edilib

Ötən 7 ayda 32,6 min şəxsə əlillik təyin edilib Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən 2025-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində 32,6 min şəxsə əlillik təyin edilib.
Sosial müdafiə
9 avqust 2025 11:07
Ötən 7 ayda 32,6 min şəxsə əlillik təyin edilib

Bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində 32,6 min şəxsə əlillik təyin edilib.

Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, onlardan 14,5 min şəxsə ilkin, 18,1 min şəxsə isə təkrar əlillik təyinatı aparılıb. Əlilliyin qiymətləndirilməsi elektron sistem üzərindən, səhiyyə müəssisəsinin e-sistemə daxil etdiyi göndərişlərdəki məlumatlar əsasında həyata keçirilir.

Əlillik təyinatından sonra e-sistem üzərindən əlilliyə görə proaktiv qaydada sosial ödənişlər təyin edilir.

Rus versiyası В Азербайджане за 7 месяцев установлена инвалидность 32,6 тыс. человек

