İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir

    Sosial müdafiə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 11:43
    Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir

    Neftçala DOST qəbul şöbəsi gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşı qəbul etmək imkanına malikdir.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, bu barədə məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən DOST Agentliyi tərəfindən Neftçala DOST qəbul şöbəsinə təşkil olunan infotur zamanı bildirilib.

    Cari ilin iyun ayında fəaliyyətə başlayan qəbul şöbəsinin iş prinsipi, burada vətəndaşlara göstərilən dövlət sosial xidmətləri, eləcə də tətbiq olunan müasir və innovativ yanaşmalar barədə media nümayəndələrinə ətralı məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev prospektində yerləşən qəbul şöbəsində əmək və məşğulluq, sosial müdafiə, əlillik və reabilitasiya sahələri üzrə xidmətlər "bir pəncərə" prinsipi əsasında təqdim edilir. Şöbə gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşı qəbul etmək imkanına malikdir. İştirakçılara vətəndaş müraciətlərinin qəbulu, xidmətlərin göstərilməsi və müraciətlərin operativ şəkildə icrası prosesi əyani nümayiş etdirilib.

    Tədbir çərçivəsində "Könüllü DOST" proqramının imkanları barədə də təqdimat keçirilib. Bildirilib ki, proqram gənclərin fərdi inkişafına, onların sosial fəallığının artırılmasına və ictimai fəaliyyətə cəlb olunmasına dəstək verir.

    İştirakçılar həmçinin qəbul şöbəsinin müasir infrastrukturu ilə tanış olublar.

    Sonda media nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb, şöbənin fəaliyyəti, göstərilən xidmətlər və gələcək fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir
    Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir
    Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir
    Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir
    Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir
    Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir
    Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir
    Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir
    Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST) Vətəndaş müraciəti Neftçala
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti