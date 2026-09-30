Neftçala DOST qəbul şöbəsində gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir
- 30 sentyabr, 2026
- 11:43
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Neftçala DOST qəbul şöbəsi gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşı qəbul etmək imkanına malikdir.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, bu barədə məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən DOST Agentliyi tərəfindən Neftçala DOST qəbul şöbəsinə təşkil olunan infotur zamanı bildirilib.
Cari ilin iyun ayında fəaliyyətə başlayan qəbul şöbəsinin iş prinsipi, burada vətəndaşlara göstərilən dövlət sosial xidmətləri, eləcə də tətbiq olunan müasir və innovativ yanaşmalar barədə media nümayəndələrinə ətralı məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev prospektində yerləşən qəbul şöbəsində əmək və məşğulluq, sosial müdafiə, əlillik və reabilitasiya sahələri üzrə xidmətlər "bir pəncərə" prinsipi əsasında təqdim edilir. Şöbə gün ərzində 100-ə yaxın vətəndaşı qəbul etmək imkanına malikdir. İştirakçılara vətəndaş müraciətlərinin qəbulu, xidmətlərin göstərilməsi və müraciətlərin operativ şəkildə icrası prosesi əyani nümayiş etdirilib.
Tədbir çərçivəsində "Könüllü DOST" proqramının imkanları barədə də təqdimat keçirilib. Bildirilib ki, proqram gənclərin fərdi inkişafına, onların sosial fəallığının artırılmasına və ictimai fəaliyyətə cəlb olunmasına dəstək verir.
İştirakçılar həmçinin qəbul şöbəsinin müasir infrastrukturu ilə tanış olublar.
Sonda media nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb, şöbənin fəaliyyəti, göstərilən xidmətlər və gələcək fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.