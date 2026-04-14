DSMF ötən ay 30 mindən çox vətəndaşı qəbul edib
Sosial müdafiə
- 14 aprel, 2026
- 10:32
Bu ilin mart ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) 30 805 vətəndaşı qəbul edib və onların müraciətlərini cavablandırıb.
"Report" bu barədə DSMF-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, vətəndaşların 65 nəfərini Fondun Aparatının rəhbər şəxsləri şəxsən qəbul edib, 1 202 nəfər Fondun Aparatının Qəbul Mərkəzində, 1 489 nəfəri mərkəzi, 28 049 nəfəri isə regional filiallarda qəbul edilib.
