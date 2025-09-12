Cari ilin səkkiz ayında 65 mindən çox şəxsə uşağın doğulmasına görə müavinət verilib
Sosial müdafiə
- 12 sentyabr, 2025
- 11:56
2025-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində 65 min 191 nəfərə uşağın anadan olmasına görə proaktiv qaydada birdəfəlik müavinət təyin olunaraq ödəniş edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Belə ki, müavinət ödənişləri 30 min 629 nəfər qız, 34 min 562 nəfər oğlan uşağına görə aparılıb.
