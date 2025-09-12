İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Cari ilin səkkiz ayında 65 mindən çox şəxsə uşağın doğulmasına görə müavinət verilib

    Sosial müdafiə
    • 12 sentyabr, 2025
    • 11:56
    Cari ilin səkkiz ayında 65 mindən çox şəxsə uşağın doğulmasına görə müavinət verilib

    2025-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində 65 min 191 nəfərə uşağın anadan olmasına görə proaktiv qaydada birdəfəlik müavinət təyin olunaraq ödəniş edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. 

    Belə ki, müavinət ödənişləri 30 min 629 nəfər qız, 34 min 562 nəfər oğlan uşağına görə aparılıb.

    birdəfəlik müavinət ödəniş DMSF

    Son xəbərlər

    12:43

    Şənbə gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:41

    Türkmənistan Füzulidə məscidin layihələndirilməsi və tikintisi üçün tender elan edib

    İnfrastruktur
    12:36

    Bakıda "Avtomobilsiz gün" keçiriləcək

    İnfrastruktur
    12:35
    Foto

    Teymur Rəcəbovun iştirakı ilə "ustad dərsi" keçirilib

    Fərdi
    12:29

    Deputat: "Azərbaycanda zəhərlənmələrin əsas səbəbi kustar istehsal məhsullarıdır"

    ASK
    12:25

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 19 %-dən çox azalıb

    Energetika
    12:24

    "Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "Benfika" ilə oyun komandamız üçün yaxşı təcrübə olacaq"

    Futbol
    12:16

    Ərdoğanın müavini Naxçıvana gedir

    Xarici siyasət
    12:15

    "Real" "Liverpul"un müdafiəçisini 2026-cı ildə heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti