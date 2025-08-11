Haqqımızda

Pirallahı Sənaye Parkının ərazisi tam şəkildə sahibkarların istifadəsinə verilib

Pirallahı Sənaye Parkının ərazisi tam şəkildə sahibkarların istifadəsinə verilib İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Pirallahı Sənaye Parkının ərazisi tam şəkildə sahibkarların istifadəsinə verilib.
Sənaye
11 avqust 2025 16:28
Pirallahı Sənaye Parkının ərazisi tam şəkildə sahibkarların istifadəsinə verilib

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Pirallahı Sənaye Parkının ərazisi tam şəkildə sahibkarların istifadəsinə verilib.

"Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, Parkda investisiya dəyəri 129 milyon manata yaxın olan 7 sahibkarlıq subyektinə rezidentlik statusu verilib.

Sahibkarlar görülmüş işlərə ümumilikdə 56 milyon manata yaxın investisiya yatırıb, 150-dən çox daimi iş yeri yaradıb.

Pirallahı Sənaye Parkı ölkədə investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması, qeyri-neft-qaz sənayesi məhsullarının istehsalının artırılmasında və ixracının genişləndirilməsində mühüm rol oynayır. Parkda indiyə qədər 70 milyon manatlıq, o cümlədən bu ilin I yarısında 8,6 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib ki, bu də ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təqribən 15 % çoxdur.

Pirallahı Sənaye Parkı Prezident İlham Əliyevin 14 sentyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb, 30 hektar ərazini əhatə edir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Pirallahi Industrial Park fully transferred to entrepreneurs’ use
Rus versiyası Территория Пираллахинского промпарка полностью передана в пользование предпринимателей

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi