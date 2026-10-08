Azərbaycanda mərmər istehsalı kəskin azalıb
Sənaye
- 08 oktyabr, 2026
- 17:26
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2025-ci ildə Azərbaycanda 839,4 ton mərmər istehsal edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 1 min 624,5 ton və yaxud 2,9 dəfə azdır.
Son 5 ildə isə mərmər istehsalında 5,3 dəfə azalma qeydə alınıb.
Ölkədə mərmər ancaq Daşkəsən rayonunda istehsal edilib. Hesabat dövründə burada həmçinin 2 min 888,5 kiloqram gümüş (1 il əvvələ nisbətən 2,7 % çox), 2 min 271,1 kiloqram (3,3 % çox) isə qızıl hasil olunub.
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