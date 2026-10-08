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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycanda mərmər istehsalı kəskin azalıb

    Sənaye
    • 08 oktyabr, 2026
    • 17:26
    Azərbaycanda mərmər istehsalı kəskin azalıb

    2025-ci ildə Azərbaycanda 839,4 ton mərmər istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 1 min 624,5 ton və yaxud 2,9 dəfə azdır.

    Son 5 ildə isə mərmər istehsalında 5,3 dəfə azalma qeydə alınıb.

    Ölkədə mərmər ancaq Daşkəsən rayonunda istehsal edilib. Hesabat dövründə burada həmçinin 2 min 888,5 kiloqram gümüş (1 il əvvələ nisbətən 2,7 % çox), 2 min 271,1 kiloqram (3,3 % çox) isə qızıl hasil olunub.

    Azərbaycanda mərmər istehsalı Dövlət Statistika Komitəsi Daşkəsən rayonu
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