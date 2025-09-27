Azərbaycanda kərpic istehsalı 9 %-dən çox artıb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Bu ilin ilk 8 ayında Azərbaycanda 439,5 min kubmetr tikinti kərpici istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,3 % çoxdur.

    Bu il sentyabr ayının 1-nə olan vəziyyətə görə, ölkədə 10,1 min kubmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 622,3 min kubmetr tikinti kərpici istehsal edilib ki, bu da 2023-cü ilə nisbətən 0,7 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi tikinti kərpici Azərbaycan istehsal

