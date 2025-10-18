İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    • 18 oktyabr, 2025
    • 14:27
    Azərbaycan soyuducu və dondurucu istehsalını 29 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 673 ədəd məişət soyuducuları və dondurucuları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 29,4 % çoxdur.

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda 13 ədəd hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 793 ədəd məişət soyuducuları və dondurucuları istehsal edilib ki, bu da 2023-cü ilə nisbətən 18 % azdır.

