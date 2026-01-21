İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    İlham Əliyev: Mədənçilik, bərpaolunan enerji, süni intellekt və məlumat mərkəzləri xarici investisiyaların cəlb olunması üçün əsas hədəflərdir

    Sənaye
    • 21 yanvar, 2026
    • 02:35
    İlham Əliyev: Mədənçilik, bərpaolunan enerji, süni intellekt və məlumat mərkəzləri xarici investisiyaların cəlb olunması üçün əsas hədəflərdir

    Mədənçilik, bərpaolunan enerji, süni intellekt və məlumat mərkəzləri xarici investisiyaların cəlb olunması üçün əsas hədəflərdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısı çərçivəsində "Azərbaycan rəhbərliyi ilə səhər yeməyi" adlı tədbirdə müxtəlif ölkələri təmsil edən biznes nümayəndələrinin suallarının cavabında deyib.

    Mədənçiliyin nisbətən yeni sahə olduğunu qeyd edən dövlətimizin başçısı bildirib: "Çünki nadir metallarımızın əksəriyyəti son beş və iki il ərzində Ermənistanın işğalından azad edilmiş ərazilərdə yerləşir. Hazırda ən müasir texnologiyalardan istifadə etməklə fəal tədqiqat mərhələsindəyik ki, potensialımızı dəqiq müəyyən edək".

    İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumu bərpaolunan enerji
    Ильхам Алиев: Горнодобывающая промышленность, возобновляемая энергия, искусственный интеллект и дата-центры – основные направления для привлечения иностранных инвестиций

    Son xəbərlər

    04:09

    Ərdoğanla Tramp ikitərəfli əlaqələri, regional, qlobal hadisələri müzakirə ediblər

    Region
    03:49

    Bəhreyn Kralı ABŞ-nin Sülh Şurasına qoşulmaq dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    03:19

    Ağsuda zəlzələ olub

    Hadisə
    03:05
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda paneldə iştirak edir - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    03:01

    Prezident: Biz siyasi, iqtisadi, enerji və hətta müdafiə sahəsində ABŞ ilə yeni mərhələyə qədəm qoyuruq

    Xarici siyasət
    02:57

    İlham Əliyev: Biz üç ildən artıq dövrdə Avropaya qaz ixracını 13 milyard kubmetrə çatdırmışıq

    Energetika
    02:53

    Prezident: Nə faydalı qazıntı enerji növlərinə, nə də bərpaolunan enerjiyə Avropadan əhəmiyyətli sərmayə qoyuluşunu görmürük

    Daxili siyasət
    02:50

    Prezident: Bərpaolunan enerjiyə ona görə sərmayə yatırırıq ki, ölkəmizi, regionumuzu yaşayış üçün daha uyğun yerə çevirmək istəyirik

    Energetika
    02:47

    İlham Əliyev: Biz istər Avroviziya, istər COP-la bağlı əsassız tənqidlərlə üzləşdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti