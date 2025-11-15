Zəruri cərrahiyyə və anesteziya xidmətlərinin təşkili üzrə I konfrans keçirilib
- 15 noyabr, 2025
- 15:50
TƏBİB-in təşkilatçılığı ilə Qazax Müəllimlər Seminariyasında "Qlobal Cərrahiyyə 2030" konsepsiyası çərçivəsində "Zəruri cərrahiyyə və anesteziya xidmətlərinin təşkili üzrə I Konfrans" baş tutub.
Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, konfransda TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov, Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Məmməd Alıyev, TƏBİB-in İcraçı direktorunun müavini Araz Nəsirov, İcraçı direktorun müşavirləri Vüqar Yaqublu və Emil Qasımov, Azərbaycan Minimal İnvaziv Cərrahlar Cəmiyyətinin prezidenti Qurbanxan Müslümov, TƏBİB-in struktur bölmə rəhbərləri, müxtəlif tibbi ərazi bölmələrinə daxil olan tibb müəssisələrinin rəhbər əməkdaşları, cərrah və anestezioloqları iştirak ediblər.
Konfransda açılış nitqi ilə çıxış edən TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov qlobal sağlamlığın ayrılmaz tərkib hissəsi olan cərrahiyyənin cari vəziyyəti, vacibliyi, dayanıqlığı və sosial aspektlərinə toxunub.
V.Qurbanov bildirib ki, icbari tibbi sığortanın yenilənən Xidmətlər Zərfinə əlavə edilən 775 xidmətdən 469-u cərrahi əməliyyatlardır: "Eyni zamanda bu cərrahi əməliyyatlara həyati, vacib, əlillik və ya ölüm riski yüksək olan xəstəliklərlə bağlı əməliyyatlar daxildir. Bu gün ölkəmizdə dövlət tibb müəssisələrində də yüksək keyfiyyətli və təhlükəsiz şəkildə orqan transplantasiyası icra olunur. Bizim hədəfimiz 2030-cu ilə qədər ölkəmizin hər bir regionunda cərrahi və anestezioloji xidmətləri inkişaf etdirmək, ən mürəkkəb cərrahi əməliyyatları region əhalisi üçün əlçatan etməkdir".
Konfransın sonunda "Zəruri Cərrahiyyə və Anesteziya Xidmətlərinin Təşkili üzrə Elmi-Praktik Məsləhət Şurası" yaradılmasına qərar verilib.
Şura ildə bir dəfə tam tərkibdə "Zəruri cərrahiyyə və anesteziya xidmətlərinin təşkili üzrə" növbəti konfransda toplanması planlaşdırılır və TƏBİB-in tabeliyində olan tibb müəssisələrinin cərrahiyyə və anesteziologiya bölmələrinin rəhbər heyətindən, həmçinin müvafiq peşəkar cəmiyyətlərin nümayəndələrindən formalaşdırılıb.