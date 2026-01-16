İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    TƏBİB region xəstəxanalarında yüksək texnologiyalı cərrahi xidmətlərin tətbiqini genişləndirir

    Sağlamlıq
    • 16 yanvar, 2026
    • 17:42
    TƏBİB region xəstəxanalarında yüksək texnologiyalı cərrahi xidmətlərin tətbiqini genişləndirir

    TƏBİB region xəstəxanalarında yüksək texnologiyalı cərrahi xidmətlərin tətbiqini genişləndirir.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, icbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfinə daxil olan minimal invaziv (qapalı) əməliyyatların davamlı icrasına başlanılıb.

    Yeni yaradılan Minimal İnvaziv Cərrahiyyə Mərkəzi ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Burada əməliyyatlar Türkiyənin qabaqcıl tibb müəssisələrində ixtisaslaşmış uzman cərrahlar tərəfindən həyata keçirilir.

    Artıq Qazax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında da laporoskopik xolesistektomiya (öd kisəsinin çıxarılması), laporoskopik appendektomiya və qasıq yırtığının qapalı üsulla ləğvi (TAPP) kimi müdaxilələr intensiv olaraq icra olunmaqdadır.

    TƏBİB region xəstəxanaları cərrahi xidmət
    Foto
    TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах

