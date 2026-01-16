TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах
- 16 января, 2026
- 18:00
TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах.
Об этом Report сообщили в TƏBİB.
Согласно информации, начато постоянное проведение минимально инвазивных (закрытых) операций, включенных в пакет услуг обязательного медицинского страхования.
Недавно созданный "Центр минимально-инвазивной хирургии" оснащен современным медицинским оборудованием. Здесь операции проводятся специализированными хирургами, прошедшими подготовку в ведущих медицинских учреждениях Турции.
