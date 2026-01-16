TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, начато постоянное проведение минимально инвазивных (закрытых) операций, включенных в пакет услуг обязательного медицинского страхования.

Недавно созданный "Центр минимально-инвазивной хирургии" оснащен современным медицинским оборудованием. Здесь операции проводятся специализированными хирургами, прошедшими подготовку в ведущих медицинских учреждениях Турции.