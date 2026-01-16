Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах

    Здоровье
    • 16 января, 2026
    • 18:00
    TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах

    TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах.

    Об этом Report сообщили в TƏBİB.

    Согласно информации, начато постоянное проведение минимально инвазивных (закрытых) операций, включенных в пакет услуг обязательного медицинского страхования.

    Недавно созданный "Центр минимально-инвазивной хирургии" оснащен современным медицинским оборудованием. Здесь операции проводятся специализированными хирургами, прошедшими подготовку в ведущих медицинских учреждениях Турции.

    TƏBİB хирурги
    Фото
    TƏBİB region xəstəxanalarında yüksək texnologiyalı cərrahi xidmətlərin tətbiqini genişləndirir

    Последние новости

    18:53

    Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

    Другие страны
    18:49

    СМИ: Украинская делегация едет в США на переговоры с Уиткоффом

    Другие страны
    18:42

    Президент Чехии: Украине придется пойти на "болезненные уступки" ради мира

    Другие страны
    18:33
    Фото

    Азербайджан подписал логистическое соглашение о проведении WUF13 - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    18:19

    Киберполиция задержала очередных организаторов нелегальных онлайн-казино

    Происшествия
    18:13

    Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан

    Внутренняя политика
    18:07

    ОЧЭС: Азербайджан играет ключевую роль в продвижении Международного форума "Айдер"

    Внешняя политика
    18:00
    Фото

    TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах

    Здоровье
    17:58
    Фото

    Вилаят Эйвазов обсудил с белорусским коллегой перспективы сотрудничества

    Происшествия
    Лента новостей