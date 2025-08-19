Haqqımızda

Şərurda çörək sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

Şərurda çörək sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən Şərur rayonu Aşağı Aralıq kəndində fəaliyyət göstərən Dünyamalıyev Məmiş Əziz oğluna məxsus çörək emalı müəssisəsində aparılan planlı yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkar edilib.
Sağlamlıq
19 avqust 2025 18:42
Şərurda çörək sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən Şərur rayonu Aşağı Aralıq kəndində fəaliyyət göstərən Dünyamalıyev Məmiş Əziz oğluna məxsus çörək emalı müəssisəsində aparılan planlı yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkar edilib.

Agentlikdən "Report"un yerli bürosuna verilən xəbərə görə, müəssisədə sanitar-gigiyenik qaydalara əməl olunmadığı, alət və avadanlıqların təmiz saxlanılmadığı, qapı və pəncərələrdə qoruyucu torlardan istifadə olunmadığı, dezinfeksiya işlərinin aparılmadığı, işçilərin tibbi müayinələrdən keçmədiyi və obyektin təmirə ehtiyacının olduğu aşkarlanıb.

Aşkarlanan nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq göstərişlər verilib, sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib olunub və çatışmazlıqlar aradan qaldırılanadək emal müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi